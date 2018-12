‘Door te zingen vergeet ik de wereld’

Zingen doet alleenstaande moeder Caroline van der Voort (40) graag naar hartenlust. En haar vier kinderen volgen in haar kielzog met de instrumenten. Er blijkt deze vrijdagavond een moderne familie Von Trapp te zitten aan de keukentafel van dit appartement aan de Haagse Valkenboskade. Maar dan zonder ‘do’s’ en ‘female deers’. En zonder een Georg.



Sterker nog, toen de man des huizes en de vader van haar kinderen vertrok, haalde Caroline de muziek naar binnen. Ze begon te zingen in een band en de kinderen sloegen aan het drummen en gitaar- en piano spelen. Het huis staat vol met instrumenten. ,,Er is eigenlijk nooit een dag dat er geen zelfgemaakte muziek in huis klinkt’’, vertelt de vrolijke Haagse terwijl ze de oven opent om de kippenpoten te serveren. In de tussentijd zet Mika (9) de akkoorden in van de hit 7 years waarop moeder haar verhaal onderbreekt om de vocalen te verzorgen.



Het was dezelfde vader van haar kinderen die haar jaren daarvoor aanspoorde om eens een jam-avond in Musicon te bezoeken. ,,Ik durfde helemaal niet, maar heb toch de stoute schoenen aangetrokken en ben daar in mijn eentje naartoe gegaan. Daar heb ik alle mensen leren kennen met wie ik nu muziek maak. Ik mag hem dus dankbaar zijn.’’ Dat haar kinderen haar zo volgen in muzikaliteit vindt ze ‘fantastisch’. ,,Vooral mijn oudste is muzikaal. Ze zit op drumles, maar heeft zichzelf ook piano en gitaar aangeleerd.’’