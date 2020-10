Door wist wat ze wilde en trouwde met doerak Chris

Zij groeide op in een warm nest aan de Haagse van Zeggelenlaan, vlak bij Rijswijk. Haar vader was verhuizer, haar moeder zorgde voor de vijf kinderen in het gezin, had daarnaast een fietsenverhuurbedrijf aan huis en maakte poppenkleertjes voor de verkoop. Het was allemaal geen vetpot maar iedereen was gelukkig. De oorlog was echter een zware tijd. Doors vader werd naar een werkkamp in Duitsland gestuurd. Toen hij aan het eind van de oorlog, lopend, de Van Zeggelenlaan bereikte dacht Door: wie is die verwilderde man? Met geen woord is er ooit nog gesproken over wat haar vader heeft moeten doorstaan.