Door zorg voor 14 broertjes en zusjes had Toos geen eigen jeugd, wat ze wel had was pit en ambitie

Toos was de tweede in een rij van zestien kinderen van een katholieke Wateringse slager. Dat heeft ze geweten. Terwijl haar moeder in de winkel stond, kwam de zorg voor de kinderen, toen haar oudere zus naar Canada emigreerde, vooral op haar schouders neer. Monter en met liefde deed ze de was en de strijk, kookte ze voor het hele gezin en was ze als een moeder voor de kleintjes. Maar van haar eigen jeugd bleef vrijwel niets over.