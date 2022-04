‘Doordenkertjes’ op flats in armste wijk van het land ontroeren bewoners: ‘Het is waar wat er staat’

Hoe stierf Corrie (91)? Wie heeft haar vermoord? 15.000 euro voor gouden tip in onopgelos­te zaak

Ze had haar dochter aan de lijn toen de deurbel ging. Vreemd, het was dinsdagavond 22.00 uur en Corrie van Geesbergen (91) verwachtte niemand meer. Het was de laatste keer dat ze haar dochter sprak, de volgende dag werd Corrie dood in haar huis gevonden en een deel van haar sierraden was verdwenen.

26 april