Doorpasseizoen in paleizenstad: Gemiddelde bruid besteedt 1750 euro aan een jurk

Geen stad in Nederland die zo veel paleizen telt als Den Haag. En dan hebben we het niet alleen over koninklijke paleizen. Menig winkelier, snackbarhouder of autodealer heeft zich in de loop der jaren bediend van de toevoeging 'paleis', maar de naam lijkt langzaam uit het straatbeeld te verdwijnen. Het beroemde Biljartpaleis in de Wagenstraat is al een tijdje weg. Het Verwennerij Paleis aan de Alphons Diepenbrockhof is permanent gesloten en Sammy's Koopjespaleis aan de Boekhorststraat is failliet.



Van een heel andere orde is het Bruidspaleis aan de Laan van Meerdervoort. Een begrip in Den Haag sinds 1982. Maurice Borsboom, zoon van oprichter Ted, kent de datum van opening uit zijn hoofd. ,,Mijn vader zat daarvoor al in de dames- en confectiemode'', zegt hij. ,,Het begon ooit met een witte etalage die hij voor zijn winkel had gemaakt. Zo heeft hij de stap naar bruidsmode gezet. Op 15 december 1982 is het Bruidpaleis opengegaan, een jaar nadat ik was geboren. Die winkel bevond zich aan het Noordeinde, vandaar deze naam.''