Doorrijder nog steeds spoorloos; slachtoffer zwaar gewond

met video Automobi­list laat aangereden voetganger zwaarge­wond achter en slaat op de vlucht

Bij een aanrijding op de Neherkade in Den Haag is een voetganger woensdagavond zwaargewond geraakt. De bestuurder die betrokken was bij de aanrijding is volgens omstanders doorgereden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

10:56