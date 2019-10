Doorsnee woning in Den Haag niet meer betaalbaar met gemiddeld salaris

De gemiddelde prijs voor een huis in Den Haag is gestegen tot vér boven de drie ton. Instappen op de woningmarkt is er, ondanks de lage rente, voor veel mensen niet bij. ,,Voor een gemiddelde woning heb je nu een bovengemiddeld salaris nodig, zeker als het gaat om nieuwbouw.”

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), afdeling Haaglanden, bracht vanmorgen het rapport met kwartaalcijfers uit. In Den Haag stegen de prijzen in het afgelopen jaar wederom, zij het met ‘slechts’ drie procent. Een gemiddelde woning in de stad kost nu 323.700 euro, terwijl die prijs vorig jaar nog 312.000 euro was en twee jaar eerder 274.600 euro.

Het aantal huizen dat wordt verkocht, neem wel af. Ook staan ze langer te koop: nu 36 dagen tegenover 29 dagen vorig jaar. ,,Zeker nieuwbouwwoningen zijn voor mensen met een gemiddeld salaris niet te betalen”, stelt Jan Kokje, voorzitter van NVM Haaglanden. ,,Huizen die net zijn opgeleverd, staan langer te koop.”

Quote Veel mensen vinden Den Haag nu eenmaal een leuke stad, waar je prettig kunt wonen Kokje

Het aanbod mag dan afnemen, de vraag in Den Haag is volgens Kokje nog altijd groot. ,,Veel mensen vinden Den Haag nu eenmaal een leuke stad, waar je prettig kunt wonen”, weet hij. ,,Daarbij komt dat de prijzen hier nog lang niet zo gek zijn als in Amsterdam en Utrecht, waardoor ook mensen uit dié steden hierheen trekken.”

Verkocht

In tegenstelling tot Den Haag, werden in Zoetermeer, Westland en Delft van juni tot en met september 2019 méér woningen verkocht dan in diezelfde periode een jaar eerder. In Zoetermeer waren er 7 procent meer transacties, in Westland bijna 11 procent en in Delft werden 10 procent meer woningen verkocht dan vorig jaar.

In Delft stegen de prijzen in een jaar tijd ook nog eens flink: met 13 procent tot een gemiddelde van 306.600 euro. Wel nemen kopers langer de tijd tot ze overgaan tot de aanschaf van een nieuw huis. Een huis in Delft stond afgelopen periode 43 dagen te koop. Vorig jaar waren dat er nog 37.

Quote De markt in Westland is lekker in beweging Kokje

In Zoetermeer stegen de prijzen in een jaar tijd 7 procent tot 279.000 euro en in Westland ben je momenteel gemiddeld 329.000 euro kwijt voor een huis. Dat is 6,5 procent meer dan vorig jaar. ,,De markt in Westland is lekker in beweging: er werd in de afgelopen periode behoorlijk wat verkocht”, zegt Kokje. ,,Westlanders zijn trouw aan hun gemeente: ze gaan niet snel in de grote stad wonen. Andersom verhuizen mensen uit de stad niet snel naar het Westland.”