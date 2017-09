‘Doorstart vreugdevuur Scheveningen’

Vrijdagavond was er een bijeenkomst over een mogelijke doorstart van het Scheveningse Vreugdevuur. Volgens IJzendoorn zijn er serieuze kandidaten in beeld: ,,Wij zelf doen het niet meer, wij gaan de kar dus niet trekken. We kunnen de nieuwe organisatie wel helpen.’’ Hij benadrukt dat het een ‘Schevenings feestje’ moet zijn zonder bemoeienis van het stadhuis.

Quote We zijn bang dat het zonder de vreugdevuren weer onrustig wordt in de wijken Daniëlle Koster

Twee weken geleden besloten IJzendoorn en de andere organisatoren om het bijltje erbij neer te gooien. Na alle gedoe met de gemeente over de hoogte van de vuurstapels en de vuurwerkshow die verplaatst wordt, waren ze het beu. ,,We zijn er helemaal klaar mee’’, zei hij in deze krant. Ook binnen de groep was verdeeldheid: ,,Er is gezeik door het verloop van de vorige editie.’’

Hoop

Zijn aankondiging sloeg in als een bom, zowel in de badplaats als op het stadhuis. Politici benadrukten dat het vreugdevuur moet blijven, vanwege de traditie maar ook om de rust met de jaarwisseling te bewaren. ,,We zijn bang dat het zonder de vreugdevuren weer onrustig wordt in de wijken’’, zei CDA-raadslid Daniëlle Koster. Op het stadhuis werd het besluit ook met argusogen bekeken.