Doorzetter Jadzia (18) knokt zich van vmbo-t naar vwo-diploma

Moeder Astrid Verboom kan niet praten over de schoolcarrière van dochter Jadzia zonder tranen in haar ogen te krijgen. Van trots natuurlijk, maar ook van frustratie. ,,We zijn tegen zoveel obstakels opgelopen de afgelopen jaren... Hoeveel makkelijker was alles verlopen als Jadzia vanaf het begin begrepen was. Als ik als moeder serieus was genomen?''