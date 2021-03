Dorry (92) geniet nog elke dag van haar Côte d’Azur op het balkon

Royals blijft strijden: ‘We willen bewijzen dat we in Den Haag een club van niveau kunnen neerzetten’

12 maart Uit het verlies donderdag tegen laagvlieger Apollo Amsterdam (71-80) bleek maar weer dat The Hague Royals nog zoekende is. Op sportief én op organisatorisch vlak. Met één zege op zak maken de Haagse basketballers zich op voor de Elite B, waarin nog een wereld te winnen is. ,,We hebben met een aantal teams nog een appeltje te schillen.”