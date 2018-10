Douwe Bob loopt Madurodam Marathon voor gehandicapte kinderen

Deelnemers aan de mini-marathon halen geld op voor het Samen naar School-project van NSGK. ,,Er zijn duizenden kinderen met een handicap die geen onderwijs krijgen. Met dit project krijgen zij de kans om gewoon naar school te gaan’’, vindt Douwe Bob. ,,Het is mooi om te zien wat dit voor deze kinderen en hun ouders betekent. Dat gun ik deze kids.’’ De Madurodam Marathon is 1,69 kilometer lang. Dat is volgens de schaal van 1 op 25, zoals alles in Madurodam.



De zanger is ambassadeur van NSGK nadat ze met elkaar in contact kwamen tijdens de opnames van The Voice Kids, waarvoor Douwe Bob jurylid was. NSGK was partner van de talentenjacht. ,,Ik ben enorm trots dat ik ambassadeur mag zijn van dit mooie doel en zo op kan komen voor kinderen met een handicap. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Ik help daar graag bij’’, aldus de singer-songwriter.



Gisteren lanceerde Douwe Bob zijn nieuwe single Shine. Binnenkort komt zijn nieuwe album uit.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!