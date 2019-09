Doventolk in Sea Life Scheveningen op Werelddovendag

Verdubbe­ling kinkhoest baart GGD Haaglanden geen zorgen

8:11 Het aantal besmettingen met kinkhoest was de eerste helft van 2019 tweemaal zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. In totaal kwamen in die periode bij de GGD Haaglanden 206 meldingen binnen, tegen 100 in de eerste zes maanden van 2018.