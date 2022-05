Dozen vol cavia's achtergelaten: ‘Wil de eigenaar stoppen met dumpen?’

77 jaar na de Tweede Wereldoor­log slachtof­fer geïdentifi­ceerd: verzets­strij­der Cornelis Pieter Kreukniet

Cornelis Pieter Kreukniet. Dat is de naam van de Haagse verzetsstrijder die 77 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog alsnog is geïdentificeerd. Zijn stoffelijke resten werden gevonden in een massagraf op de Waalsdorpervlakte.

15:16