Draadloze CTG een uitkomst bij bevalling

Na een korte periode een draadloze CTG op proef te hebben gehad, is het Hagaziekenhuis nu het eerste hospitaal in de Haagse regio dat in bezit is van twee draadloze CTG's. Deze apparaten maken vrouwen mobieler tijdens hun bevalling, want ze zitten niet vast aan een draad zoals bij de 'gewone' CTG. CTG-apparaten worden gebruikt bij vrouwen die bevallen met een medische indicatie. Deze vrouwen mogen alleen bevallen onder leiding van een gynaecoloog en een klinisch verloskundige. Dit omdat er een grotere kans is op complicaties, bijvoorbeeld doordat de moeder een te hoge bloeddruk heeft. De CTG meet continu de hartslag van moeder en baby én de weeënactiviteit van de moeder. De vraag naar een draadloos apparaat ontstond vanuit de wens van vrouwen om zich tijdens een bevalling vrijer te kunnen bewegen. Met het nieuwe apparaat is dit mogelijk, terwijl de veiligheid gewaarborgd blijft door continue monitoring.

Hele bevalling

De kleine, mobiele CTG kan worden gebruikt gedurende de hele bevalling. Ook tijdens de ontsluitingsfase biedt het voordelen. ,,De grotere bewegingsvrijheid zorgt ervoor dat de aanstaande moeder meer mogelijkheden heeft om te ontspannen. Bijvoorbeeld door haar weeën staand of lopend op te vangen. Dit kan de ontsluiting versnellen", vertelt klinisch verloskundige Maaike van Rijn.



Daarnaast is het mobiele apparaat waterdicht, wat een badbevalling of douchen ter ontspanning mogelijk maakt. Ook kan nu makkelijker gebaard worden in verschillende houdingen, bijvoorbeeld op een baarkruk. Al deze bijkomstigheden van de draadloze CTG zorgen voor minder pijn en kunnen bijdragen aan een meer ontspannen bevalling."



Naast deze pluspunten noemt Van Rijn nog het feit dat vrouwen meer controle ervaren over de situatie, als ze zich vrijer kunnen bewegen. ,,De vrouwen voelen zich comfortabeler en hebben meer te zeggen over wat er gebeurt tijdens de bevalling." De verloskundige ziet de nieuwe CTG als een uitkomst. ,,Ik hoop dat de draadloze CTG over tien jaar niet meer weg te denken is uit ziekenhuizen.''