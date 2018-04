Draagbare asbak moet vervuiling tijdens een feest of festival voorkomen

VideoEen asbak die je in je broekzak meedraagt op een strandfeest of festival. Klinkt nu nog gek, maar het kan deze zomer zomaar eens een hype worden.

Wat is er nou fijner dan op één van die zeldzame Nederlandse zomeravonden te genieten van een strandfeestje, met de voeten in het zand en op de achtergrond de zon die de zee in zakt. Al even gezellig is een muziekfestival op het Haagse Malieveld of in het Amsterdamse bos, waar je van podium naar podium hopt. (Plastic) glaasje in de hand, party-sigaretje in de mondhoek. Geen prullenbak in de buurt? Ach, morgen komt toch die opruimdienst. Die zorgt er wel voor dat niemand de volgende dag nog ziet dat hier überhaupt duizenden mensen hebben gestaan. Toch?

Fout! Geert Verhoeff van strandtent en surfhotspot The Shore in Scheveningen zag onder meer na de strandconcerten van Anouk en Doe Maar, vorig jaar zomer, wéken later nog plastic glazen en uitgedrukte sigaretten op het strand liggen. Ondanks grote schoonmaakacties na afloop. ,,En dan te bedenken dat één sigarettenpeuk acht liter zeewater kan vergiftigen”, verzucht hij.

Quote Het moet voor rokers straks de normaalste zaak van de wereld zijn om tijdens een feestje een asbak op zak te hebben. Peuken horen nou eenmaal niet in de natuur Geert Verhoeff

Voor het probleem met de plastic glazen kwam de Hagenaar eerder al met een oplossing: hij verving ze door hard cup bekers met statiegeld, dat feestgangers aan het eind van de dag terugkrijgen. Het gevolg: een brandschoon strand na afloop van een evenement. Of nou ja, bíjna dan. Die peuken bleven namelijk een doorn in het oog.

En dus boog Verhoeff zich afgelopen winter ook over die kwestie. Geïnspireerd door festivals in Oost-Europa, liet hij duurzame, draagbare asbakken ontwikkelen, genaamd Stubs. Strandtenthouders en festivalorganisatoren kunnen ze sinds deze week bestellen via de website stubshop.nl. ,,Rokers - en kauwgomgebruikers - dragen zo’n mobiele asbak bij zich tijdens een feestje in de buitenlucht”, legt Verhoeff uit. ,,Hij past gemakkelijk in de broekzak en handtas. Na een dag feesten gooi je de inhoud in de prullenbak, de asbak neem je mee naar huis. Kun je de volgende keer weer gebruiken.”

Met de introductie van de mobiele asbak wil Verhoeff zorgen voor het behoud van schone stranden, natuurgebieden, straten en hopelijk voor meer bewustwording.

Aandenken

Door organisatoren van evenementen is de mobiele asbak voor 60 cent per stuk te bestellen. Ze kunnen bedrukt worden met een logo of tekst. Verhoeff: ,,Met een eigen plaatje of naam zorg je dat de bezoeker een aandenken heeft na afloop. Een soort Lowlandsbandje, maar dan anders.”

Als het aan Verhoeff ligt, worden de draagbare asbakken een ware hype komende zomer ,,Het moet voor rokers straks de normaalste zaak van de wereld zijn om tijdens een feestje een asbak op zak te hebben. Peuken horen nou eenmaal niet in de natuur.”

