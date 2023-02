Draaiorgel met Oekraïens volkslied en meterslange blauw-gele vlag bij vredesmars jaar na Russische inval

Haagse wethouder Bruines stelt gerust: ‘Kans dat we aandelen visafslag Schevenin­gen verkopen erg klein’

De kans dat de gemeente Den Haag haar aandelen in de visafslag van de hand doet, is volgens economiewethouder Saskia Bruines erg klein. Zij reageert hiermee op de ophef over een voorstel van het gemeentebestuur om onderzoek te doen naar de toekomst van de visserijsector in deze regio. Daarin werd ook gesteld dat zal worden gekeken of deelname van de gemeente aan de visafslag moet worden voortgezet.