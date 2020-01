Drag queen mogelijk mystery guest in Haagse taxi

Radio Tonka doet het nog en blijft ook dit jaar 'gewoon' uitzenden

19:19 Radio Tonka blijft ook dit jaar uitzendingen verzorgen in de ether, via het lokale station Den Haag FM. Dagelijks is de zender, ontsproten uit de Haagse krakersbeweging in de jaren 90, te beluisteren tussen elf uur 's avonds en drie uur in de nacht.