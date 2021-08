Dragscene floreert: ‘Het is al lang geen man in een jurk meer: het is kunst’

Rebecca van Leeuwen over het leven na Rabarber: ‘Schrijf op: Rebecca is absoluut niet wanhopig’

28 augustus En ineens was ze weg. Na 35 jaar, met stille trom. En dat laatste is niks voor Rebecca van Leeuwen. Want veel flamboyanter en meer aanwezig kom je ze niet tegen in Den Haag en wijde omstreken dan deze inmiddels 69-jarige oprichter van de Haagse jeugdtheaterschool Rabarber.