Drank, ergernis of jaloezie: kleine ruzies die eindigen in bloederige steekpartijen

Plaats Delict Fatale ruzies aan de bar zijn van alle tijden, keer op keer vlogen kogels door de kroeg

In het beeldarchief van onze fotograaf Jos van Leeuwen zitten helaas erg veel foto’s van avondjes uit in cafés die volkomen uit de hand lopen. Het lijkt een cliché: als er alcohol in het spel is, gaat het al snel mis. Maar natuurlijk haalt niet elke vechtpartij of incident waarbij de ruiten eruit vliegen, de krant. Dan is er meer gebeurd aan de bar.

26 oktober