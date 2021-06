Drankverslaafde winkeldief die personeel met schaar bedreigde in Den Haag gaat de cel in

Uniek experiment: Rijswijk laat woningen bouwen en verhuurt ze vervolgens aan onderwij­zers en agenten

18:19 Rijswijk kampt, net als veel andere gemeenten, met grote woningschaarste. Vooral in het middensegment is weinig aanbod. Om daar iets aan te doen, heeft het gemeentebestuur iets bedacht: Het gaat zelf via een Woonfonds voor nieuwe huizen zorgen. Een pilot waar in de rest van Nederland met veel interesse naar wordt bekeken.