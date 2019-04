‘Dreiger Binnenhof is geen terrorist’

Toen Ramon A. in februari met twee messen in zijn rugzak het Binnenhof in Den Haag op liep, was hij amper twee maanden van zijn medicijnen af. Hij leefde in de waan dat de overheid hem lastig viel met apparatuur en wilde wraak nemen.

Het Binnenhof werd ontruimd en explosievenexperts onderzochten de rugtas die A. bij zich had, nadat hij zich zelf bij de marechaussee meldde. In die tas werden twee messen gevonden. Die had de Fries in zijn tas gestoken voordat hij de trein naar Den Haag in stapte. A. had het plan om politici neer te steken in het democratisch hart van het land.

Maar toen hij rokend op een bankje op het Buitenhof zat en alleen maar toeristen en kinderen voorbij zag lopen, bedacht A. zich. Dat deed hem besluiten zich bij de marechaussee bij de Eerste Kamer te melden. Hij zou tegen een marechaussee hebben gezegd dat hij ‘een aangewezen terrorist’ was en dat hij naar Den Haag was gekomen om een aanslag te plegen.

Tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank bleek vanmiddag dat de in Jakarta geboren A. in Friesland al lange tijd onder behandeling van de GGZ had gestaan. Volgens zijn advocaat was hij in december vorig jaar uitbehandeld en werd hem gezegd dat hij kon stoppen met zijn medicijnen. Twee maanden later zette hij het Binnenhof op stelten.

Schizofrenie

Quote Als er politici aan het barbecueën zouden zijn geweest, had hij zijn plannen uitgevoerd Officier van justitie Volgens de officier van justitie handelde hij mogelijk vanuit terroristische motieven. ,,Het is duidelijk dat er een problematiek is, de verdachte is behandeld voor schizofrenie, autisme en depressiviteit. Maar dat sluit een terroristisch oogmerk niet uit.” Want volgens de officier had A. het plan om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Hij zou hebben verklaard: ,,Ik wilde doorgaan tot ik werd doodgeschoten. De wereld heeft dan pech, ik heb dan pech. Mijn wraak was zoveel mogelijk mensen meenemen.”

Dat hij uiteindelijk geen slachtoffers heeft gemaakt, was volgens de officier geen keuze van A. zelf. ,,Hij kon gewoon geen geschikte personen vinden. Als er politici aan het barbecueën zouden zijn geweest, had hij zijn plannen uitgevoerd.”

De advocaat van A. bestrijdt het terroristische motief. Volgens haar wilde haar cliënt om persoonlijke redenen wraak nemen op politici en was het bovendien zijn eigen keuze om daar uiteindelijk toch van af te zien. ,,Een terroristisch oogmerk kan dit dossier niet dragen, betoogde ze. Mijn cliënt is kwetsbaar. Zijn realiteit is niet de uwe, maar dat wil niet zeggen dat hij een gevaar is. Van de GGZ mocht hij van de medicijnen af. Dat is het probleem, daar moet hij eigenlijk naar terug.”

Psychiater