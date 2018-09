'Dress Red Day is nog hard nodig'

We weten het nu toch wel, dat ook vrouwen hartinfarcten krijgen?



,,Dress Red Day bestaat sinds 2009. Hart- en vaatziekten waren toen doodsoorzaak nummer één onder vrouwen, maar het werd vaak niet herkend. Dat is beter geworden, maar Dress Red Day is nog steeds hard nodig.''



Waarom dan?



,,Hart-en vaatziekten zijn - wereldwijd gezien - nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen. Voor mannen is dat al lang niet meer zo. Al sinds 2004 is kanker de belangrijkste doodsoorzaak onder mannen. De hartzorg is voor hen sterk verbeterd.''



Zijn we er bij vrouwen vaak te laat bij?



,,De meest voorkomende klacht bij een acuut hartinfarct is pijn op de borst. Maar vrouwen hebben vaak ook andere, minder specifieke klachten, zoals moeheid, duizeligheid en zweten. Juist die hoofdklacht van pijn op de borst wordt door vrouwen vaak niet genoemd. Dan herkent de arts het niet altijd.''