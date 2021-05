Drie aanhoudingen bij grote vechtpartij op de Volendamlaan

Haagse politiek ruziet over ‘belangen­ver­stren­ge­ling’ rond Escher Museum: ‘Dit moeten we echt niet willen’

12:02 Is de lokale politiek wel integer genoeg? Niet voor het eerst was er in het stadhuis deze week een akkefietje over de dubbele petten van een Haags raadslid. Peter Bos van de Haagse Stadspartij (HSP) wil gaan overleggen met de burgemeester: ,,Dit moeten we niet willen.’’