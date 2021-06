Drie aanhoudingen Jonckbloetplein na onrust na EK-wedstrijd

Automobi­list (23) rijdt twee mensen aan, laat hen zwaarge­wond achter en rijdt door

13 juni Op de Televisiestraat in de Haagse wijk Groente- en Fruitmarkt is zaterdagavond een zwaargewonde man aangetroffen op straat. Hij was aangereden door een auto. De politie hield een 23-jarige automobilist uit Den Haag aan. Hij bleek kort daarvoor nóg iemand te hebben aangereden.