Drie aanhoudingen na melding van schietpartij in Van Ruysbroekstraat

De politie heeft zaterdagavond drie personen aangehouden naar aanleiding van een melding van een schietpartij in de Van Ruysbroekstraat in Den Haag. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen. Er raakte niemand gewond.

De politie kreeg rond half 10 een melding dat er geschoten zou zijn in de Van Ruysbroekstraat. Er zou één keer in de lucht zijn geschoten waarna het wapen daarna op een persoon werd gericht. De verdachten stapten vervolgens in een auto en gingen er vandoor.

Het voertuig werd niet veel later even verderop, op de Anna Bijnslaan, aangetroffen. De politie heeft de straat afgezet en is op onderzoek uitgegaan. De auto bleek op naam te staan van iemand die in deze straat woont. De politie heeft vervolgens een inval in een woning gedaan en drie personen aangehouden. Ook is een vuurwapen in beslag genomen, evenals het voertuig dat is weggesleept voor nader onderzoek.

Onderzoek

Het lijkt erop dat er een conflict is voorafgegaan aan het schietincident. ,,Maar of er ook daadwerkelijk geschoten is en wat zich nu precies heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk”, laat een politiewoordvoerster weten. ,,Het onderzoek is nog in volle gang.”

