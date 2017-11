Drie aanhoudingen na recordvangst van 600 kilo cocaïne

Update en videoHet is tot nu toe de grootste drugsvondst die de Haagse politie dit jaar heeft gedaan. Ruim 600 kilo cocaïne werd vannacht aangetroffen in een loods aan de Vrij-Harnasch in Den Hoorn. Drie mannen zijn aangehouden.

Het was een indrukwekkend gezicht vandaag, de enorme hoeveelheid cocaïne die tijdelijk opgeslagen werd in een loods van de politie in Den Haag. Ondanks de zware beveiliging kreeg de pers de kans om de buit te bekijken. Dit gebeurde niet al te lang na de ontdekking, zodat de drugs zo snel mogelijk vernietigd kan worden.

Tot dat zover is, wordt de grote hoeveelheid cocaïne continu beveiligd door een aantal zware jongens van de Bewakingseenheid. Zwaar bewapend houden zij de pakketjes in het vizier. Een deel ligt netjes uitgestald, de rest staat in open en afgesloten boxen opgeslagen. ,,Alles zit helemaal vol'', verzekert een woordvoerder van de politie.

In totaal liggen er 616 pakketjes. ,,Deze hebben naar schatting een gewicht van ruim 600 kilo en een straatwaarde van zestien miljoen euro.'' De politie is uiterst tevreden met de vondst. ,,We doen wel vaker grote vondsten, maar 600 kilo is wel een hele grote voor de Haagse eenheid. Het is absoluut de grootste drugsvangst van dit jaar.''

Volledig scherm De cocaïne heeft een geschatte straatwaarde van 16 miljoen euro. © Kristianne van Blanken

Lopend onderzoek

Informatie uit een lopend onderzoek leidde de politie afgelopen nacht naar de loods in Den Hoorn, nabij Delft. Er waren aanwijzingen dat er verdovende middelen aanwezig waren en dus deed de politie omstreeks 02.00 uur een inval.

Een 48-jarige Hagenaar en een 50-jarige man uit Bussum, die in de loods aanwezig waren, konden direct worden aangehouden. Een 43-jarige Hagenaar werd korte tijd later in een woning in Den Haag aangehouden. Het drietal zit vast en mag alleen contact hebben met een advocaat. De buit is direct in beslag genomen en wordt zo snel mogelijk vernietigd.