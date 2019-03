Drie aanvragen binnen voor islamitisch onderwijs

‘Zorg over ongelukken op kruispunt Verrijn Stuartlaan in Rijswijk’

7:02 Op de Verrijn Stuartlaan in Rijswijk zijn de afgelopen maanden heel wat ongelukken gebeurd. Maandag nog belandde een bestelbusje er op z’n kant na een aanrijding. Politieke partij Rijswijks Belang stelt raadsvragen over de ‘onduidelijke voorrangssituatie’ ter plaatse over en het feit dat op de kruising ‘opvallend veel’ ongelukken gebeuren.