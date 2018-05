Drie acteurs genomineerd voor toneelprijs

Romana Vrede (foto) maakt kans op de Colombina voor de meest indrukwekkende vrouwelijke bijdragende rol voor haar aandeel in de voorstelling The Nation. Vanja Rukavina (eveneens in The Nation) en Rick Paul van Mulligen (Othello) dingen mee naar de mannelijke tegenhanger Arlecchino. De winnaars worden op 16 september bekendgemaakt tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.