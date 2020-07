Drie auto's en een boot in brand gestoken in Den Haag

Even voor middernacht werden de spuitgasten opgeroepen voor een vuur op een bootje langs de kant aan de Neherkade. Het vaartuig kon niet meer gered worden. Korte tijd geleden vatte een bootje aan de Neherkade ook al vlam. Hierbij werd toen iemand aangehouden in verband met brandstichting.



Een klein uurtje later vannacht was het weer raak, dit maal aan de Rijswijkseweg. Op het terrein van een vervallen parkeergarage stond een bestelbusje in brand. De brandweer moest gistermiddag ook al uitrukken naar het terrein omdat er een auto in de garage in vlammen op ging.