Drie auto's knallen op elkaar op de Melis Stokelaan

Knallers steeds vaker in de ban: bijna verdubbe­ling vrijwilli­ge vuurwerk­vrije zones

14:49 De strijd tegen vuurwerk is flink opgelaaid. Het aantal vrijwillige vuurwerkvrije zones in Den Haag is bijna verdubbeld ten opzichte van 2018. Steeds meer buurtbewoners willen af van knallen in hun straat én in natuurgebieden.