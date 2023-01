Drie auto's veroorzaken aanrijding op A13; weg inmiddels weer vrij

Overal gele borden en slalommen in de stad: ‘De ziel is uit de buurt door al deze werkzaamhe­den’

Omzetverlies en zelfs vernielingen: ondernemers in de Piet Heinstraat lijden zwaar onder de vele werkzaamheden in de buurt. Aan de ene kant is de Elandbrug afgesloten, aan de andere kant ligt de trambaan open. Sommige winkels besloten de deuren tijdelijk maar te sluiten, familiebedrijven vallen bijna om. ,,De ziel is uit de wijk. En ik weet niet of die ooit nog terugkomt.”

