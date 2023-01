Drie auto’s botsen tegen elkaar op A13; weg inmiddels weer vrij

Duizenden euro's minder schade in Pijnacker-Noot­dorp, in Wassenaar juist iets meer

Elk jaar wordt er tijdens de jaarwisseling schade aangericht aan prullenbakken, lantaarnpalen, bankjes en andere eigendommen van gemeenten. Dit jaar was dat niet anders, maar wat tot nu toe wel opvalt is dat de schade in veel gemeentes een stuk lager ligt dan vorig jaar.

10 januari