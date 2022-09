Drie auto’s in de fik in parkeergarage, 35 woningen ontruimd aan Laan van Wateringse Veld

Tomasz (33) werd dood in het water gevonden, maar hoe hij daar is beland blijft een raadsel

Het blijft onduidelijk hoe de 33-jarige Tomasz Jachowicz om het leven is gekomen. Het lichaam van de Poolse man is zaterdagmiddag 20 augustus gevonden in het water in het Julianapark in Rijswijk, maar hoe hij daar terecht is gekomen, is een raadsel.

30 augustus