Drie bomenredders strijden voor vijf lindes op Paleisplein

,,Ik wil gewoon die bomen een stem geven. Ik wil hier gewoon staan,’’ zegt Fischer die ook al op de barricades ging voor behoud van de bomen aan de Scheveningseweg. ,,Ik ben heel boos. Je moet respect hebben voor deze lindes. Ze kunnen niet weglopen.’’

De vijf lindes aan het Noordeinde zijn inmiddels ook in de raad onderwerp van een pittige discussie. Vlak voor de vakantie bleek dat ,,door voortschrijdend inzicht’’ veel fracties helemaal niet meer in zijn voor het plan. Ook werd geïrriteerd gereageerd omdat uitgerekend de coalitie immers had afgesproken dat niks meer gekapt wordt in Den Haag tenzij het echt niet anders kan.

HSP zei vorige week dat de kap absoluut na de vakantie direct opnieuw besproken moet worden in de commissievergadering. En de Partij voor de Dieren is diep ongelukkig. ,,Ondanks dat bewoners en natuurorganisaties en de gemeenteraad in het geweer komen zet het gemeentebestuur deze nutteloze kap door. De Partij voor de Dieren wil voorkomen dat wéér beeldbepalende en zelfs toekomstig monumentale bomen lijden onder de kapdrift van de wethouder,’’ aldus Robin Smit van de dierenpartij.

‘Niet kappen!’

Volhouder Helga Fischer hield gisteren op het Paleisplein fier haar protestbord op. ‘Niet kappen! Niet kappen! Niet kappen!’’, scandeerde ze demonstratief. De tekst op haar bordje moet mensen wakker schudden in deze tijd van klimaatverandering, was haar boodschap: ‘I alone absorb 22 kilo CO2 a year. All I ask in return is that you let me live’.

Om haar standpunt kracht bij te zetten ging ze bemand met een thermometer tijdens de recente hittegolf het Paleisplein op om op verschillende tijdstippen te meten in de schaduw van de bomen en in het volle zonlicht. ,,In de schaduw was het 37 graden Celsius, en in de zon 49 graden Celsius. De gemeente creëert hier een hitteplein,’’ zei ze.

,,Wij houden vréselijk van de bomen, zeiden de twee bomenvrienden Helga Fischer en Ada Fesevur. ,,Vertroetel ze.’’ De twee zijn er zelfs van overtuigd dat een boom een levend wezen is: met een ziel. ,,Onder de boom bevindt zich een heel stelsel van wortels, insectenleven. En ruik de heerlijke geuren.”