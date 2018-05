Drie daders op de vlucht na beroving

Van Barneveld sluit af met gelijkspel

10 mei Darter Raymond van Barneveld heeft in het Schotse Aberdeen de Premier League afgesloten met een gelijkspel. De Haagse speler kwam in de zestiende en laatste reguliere ronde tot 6-6 tegen Michael Smith. Van Barneveld had alleen bij een overwinning nog een kansje om de play-offs te bereiken.