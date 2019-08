Drie dagen drummen in Musicon: ‘Een drummer in een band is als een keeper in een voetbalelftal’

Wat is leuk aan de DrumDrieDaagse?

,,We doen het nu voor de achttiende keer en het zit op nog twee plekken na weer helemaal vol. Veel van de docenten en begeleiders doen elk jaar mee. Onder de deelnemers vind je de jonge instroom. Het is elk jaar weer een feest te zien hoe dit alles bij elkaar komt.‘’



Jullie hebben altijd topdrummers in huis, vaak ook buitenlandse collega's. Drummers kennen elkaar allemaal?

,,Het is een klein wereldje. Misschien komt het omdat we eenlingen zijn en elkaar daardoor eerder opzoeken. Een drummer in een band is als een keeper in een voetbalelftal. Tijdens zo'n driedaagse is de sfeer buitengewoon vriendschappelijk. De gezamenlijke lunches zijn net zo belangrijk als de workshops.‘’



Kan publiek ook naar binnen?

,,We hebben onder anderen Ton Dijkman, een van de topdrummers van Nederland. Vrijdagavond geeft hij met zijn band Mell& Vintage Future een optreden in Musicon en daar mag iedereen voor €7,50 bij zijn. Op zaterdagavond volgt een sessie met de band The Smart onder leiding van Sarah Lavinia Feenstra waaraan ik ook meedoe.‘’



Wordt het een druk jaar?

,,Na de vakantie doe ik nog een stuk of tien keer mijn voorstelling Masterclass. Onder de werknaam Sloper ga ik een project doen met drummer Mario Goossens van de band Triggerfinger en met twee gitaristen. Verder komt er een programma met het beste van mijn afgelopen theatershows. Dat wil ik Bes-tof noemen, een geniale titel ooit bedacht door de Règâhs. Daarvoor moet ik nog toestemming bij ze vragen, maar daar komen we wel uit.''