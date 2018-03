Drie dagen lang struinen bij paasmarkt op het Lange Voorhout

De gratis te bezoeken markt biedt vintage spullen, vinyl, eten en vermaak. Voor bodega De Posthoorn is de antiek-boeken-curiosa-kunstmarkt. Verder is er livemuziek en een zweefmolen. De markt is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Ook in Kijkduin (10.00 - 17.00 uur) kan een paasmarkt worden bezocht. Deze wordt in en rond het winkelcentrum en de Boulevard gehouden op paaszondag 1 april en paasmaandag 2 april. Parkeren en toegang is er gratis. De Kijkduinse markt biedt min of meer dezelfde categorieën als de paasmarkt in de binnenstad.