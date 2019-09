Drie dagen lang voorproefjes van het nieuwe cultureel seizoen

UIT In De Wijk heet het festijn waarmee het cultureel seizoen in Den Haag en omstreken vanavond van start gaat. Dan zijn het nog de buurttheaters of zogenoemde zeven cultuurankers die voorproefjes laten zien. Ook poppodium Paard zet vanavond de deuren wagenwijd open voor het gratis toegankelijke festival Paard van Stal.



Zaterdag - na het Embassy Festival - volgt de UIT nacht met programma’s op acht podia in de stad, terwijl dansliefhebbers alle Haagse clubs kunnen afstruinen tijdens het evenement Clubhopping. Het echte UIT Festival is op zondag op en rond het Lange Voorhout met op de informatiemarkt het recordaantal van 145 deelnemers. ,,We dreigen op het Lange Voorhout uit onze voegen te barsten’’, zegt festivalmanager Sar Halbertsma van het organiserende PROOOST Events. ,,Maar we kijken al met een schuin oog naar 2021. Dat is het jaar dat het nieuwe theater opent op het Spuiplein en de stad een culturele boost krijgt. Wellicht kunnen we vanaf dan ook op die plek iets gaan neerzetten.’’



Het Spuiplein biedt nu al een mooie aanvulling op het programma aan het Lange Voorhout. Zo biedt hotel Mercure op de zondagochtend een cultureel ontbijtprogramma met om 11.00 uur de singer-songwriter Rubenson en Tim Akkerman om 12.00 uur. Akkerman staat volop in de belangstelling met zijn deelname aan het tv-programma De beste zangers. Komend voorjaar gaat hij rond het uitkomen van de 25ste film van James Bond een muzikaal programma brengen rond agent 007, daarbij geassisteerd door Gare du Nord-zangeres Dorona Alberti en het Metropole Orkest. En daarmee staat hij dan weer zondagmiddag op het zogenoemde Podium Noord op het Lange Voorhout.