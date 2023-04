Drie gemeenten stappen naar ministerie om ‘dumpen’ van daklozen door Den Haag: ‘Dit moet stoppen’

Aalten over verhuis­hulp van daklozen door Den Haag: geen klacht, wél in gesprek

Aalten ziet af van een klacht tegen Den Haag over het ‘dumpen’ van dak- en thuislozen in onder andere Aalten en Dinxperlo. Wél volgt een gesprek over de impact van de plaatsing van deze mensen in de Achterhoek.