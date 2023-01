Drie geweldsincidenten in regio Den Haag: steekpartij, vechtpartij en dreiging met mes bij tram

In Den Haag en omstreken hebben vanavond drie geweldsincidenten plaatsgevonden. Om 18.00 uur was er een steekpartij vlakbij het centrum, om 19.00 uur vond er een vechtpartij in Moerwijk plaats en weer een uur later een ruzie in een tram waarbij gedreigd is met een mes. Bij de steekpartij is één persoon zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij vond plaats op de Van Hogelandestraat, vlakbij het centrum in Den Haag, werden politie, ambulance en het Mobiel Medisch Team uit Rotterdam met spoed opgeroepen. Eenmaal ter plaatse bleek één persoon zwaargewond.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De straat was ter hoogte van de Boekhorststraat afgezet met politielint. Agenten zijn in de omgeving nog op zoek naar een verdachte.

In de Van Hogelandestraat vond om 18.00 uur een steekpartij plaats.

Amper een uur later ging het weer mis, deze keer in Moerwijk. Er werd opnieuw een melding van een steekpartij gemaakt. Naast politie en ambulance werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Ter plaatse bleek er geen sprake van een steekpartij, maar wel van ‘een heftig conflict’, meldt een woordvoerder van de politie.

Eén persoon raakte gewond, maar dit is hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd na een steekpartij. Het slachtoffer dat werd opgevangen door het ambulancepersoneel is niet vervoerd naar het ziekenhuis, maar wel meegenomen naar het politiebureau. Het is nog niet bekend of de incidenten een verband met elkaar hebben.

De vechtpartij op de Geysterenweg/Raaphorstlaan vond omstreeks 19.00 uur plaats.

Rond 20.00 uur zou er bij de tramhalte Herenstraat in Rijswijk een vechtpartij hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn twee aanhoudingen verricht. Er zou een ruzie zijn geweest waarbij ook gedreigd is met een mes. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk gestoken is, meldt een woordvoerder van de politie.

De ambulancedienst kwam met spoed ter plaatse, maar voor zover bekend is er uiteindelijk niemand gewond geraakt. De recherche doet onderzoek in de omgeving van de tramhalte. Door het incident is het tramverkeer van lijnen 1 en 15 tijdelijk gestremd geweest.

De ruzie bij de tram vond plaats bij de halte Herenstraat in Rijwijk.

Eerder vandaag werd Transvaal al opgeschrikt door een schietpartij op klaarlichte dag. Een moeder werd vlakbij haar huis in de Hertzogstraat neergeschoten. Buurtbewoners vertelden dat ze veel bloed zagen, vooral aan de zijkant van haar gezicht. Ze was met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze inmiddels geholpen.

De schoten klonken vanmorgen rond 09.00 uur. Agenten deden meteen buurtonderzoek, ook ramden ze met een stormram de deur van de woning van het slachtoffer open. Binnen werd echter niemand meer aangetroffen. Naar een verdachte wordt nog gezocht.

Bij een schietpartij in de Hertzogstraat in Den Haag is vanochtend een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.