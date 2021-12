Drie gewonden bij steekpartij op de Lange Beestenmarkt in Den Haag, een van hen opgepakt

Na decennia komt er eindelijk schot in: wonen in apparte­ment boven Haagse winkels

Het bekende ‘Zeemangebouw’ in het centrum van Den Haag gaat tegen de vlakte. Het pand met de grote, grijze wand moet plaats maken voor een heel nieuw winkelpand, met 75 appartementen erboven. Daarmee komt er in Den Haag na decennia eindelijk vaart in de plannen voor ‘wonen boven winkels’.

15 december