Drie gewonden bij uit de hand gelopen vechtpartij in Den Haag, één slachtoffer met mes gestoken

Plaats Delict Haagse moordsta­tis­tie­ken schoten omhoog door femicide: ‘Hij had gewoon een hekel aan vrouwen’

De Haagse moordstatistieken gingen in mei 1976 helaas fors omhoog, doordat er in dezelfde week twee vrouwen om het leven zijn gebracht. De ene door messteken in haar woning, de ander doodgeschoten op straat. In beide gevallen werd het misdrijf snel opgelost: de daders meldden zichzelf op het politiebureau.