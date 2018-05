Drie gewonden na vechtpartij bij café op de Hoefkade

Video Archeologi­sche opgraving laat zien hoe geleefd werd in middel­eeuws klooster

10:10 In Rijswijk Buiten zijn archeologen de afgelopen weken druk in de weer geweest met een archeologische opgraving. Hierbij zijn de restanten van het voormalige Klooster Sion blootgelegd. Het geeft een inkijkje in de manier waarop mensen hier vroeger geleefd hebben.