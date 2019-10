Drie Haagse partijen zeggen gezamenlijk vertrouwen in politieleiding eenheid Den Haag op

De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en Nida hebben hun vertrouwen opgezegd in de eenheidsleiding van de politie Den Haag. Dat hebben de drie partijen gisteren naar buiten gebracht in een statement.

‘Wij maken ons zorgen, vooral omdat de afgelopen jaren meerdere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waar niet alleen sprake was van racisme en discriminatie binnen de politieorganisatie, maar juist ook in hun optreden naar burgers toe’, valt in de verklaring te lezen.

,,De politieorganisatie en met name de eenheidsleiding van de Regionale Eenheid Den Haag is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om hun zelfkritisch en zelfreinigend vermogen goed te organiseren” aldus Fatima Faid van de Haagse Stadspartij.

Racisme

In het statement verwijzen de drie partijen naar meerdere gebeurtenissen, zoals een sfeer van intimidatie en racisme die zou heersen bij politiebureau de Heemstraat, het overlijden van arrestant Mitch Henriquez bij Parkpop en het op non-actief stellen van klokkenluider Fatima Aboulouafa, de politiechef in Leiden, nadat zij openlijk problemen aankaartte binnen de politie.

Afgelopen week dienden twintig maatschappelijke organisaties en migrantengroeperingen nog een gezamenlijke klacht in bij Erik Akerboom, korpschef van de nationale politie, over de leiding van politie-eenheid Den Haag. De drie partijen geven aan deze klacht te steunen. Ze vragen de burgemeester om bij de politie aan te dringen op verscheidene veranderingen als het oprichten van een onafhankelijk integriteitsbureau waar interne misstanden kunnen worden gemeld en er wordt toegezien op de afhandeling daarvan, een aangepaste beroepscode met heldere regels over omgangsvormen en taalgebruik en richtlijnen die iedere agent kent om etnisch profileren tegen te gaan.