Drie hompen grof zand worden omgetoverd in kunstobjecten

Thomas Koet is een van de artiesten die de komende week aan de slag gaat voor het pand van Escher in het Paleis. ,,Anders dan vorig jaar is het dit keer geen competitie. Drie gerenommeerde kunstenaars zijn naar Den Haag gekomen, we hebben alledrie een opdracht gekregen om iets met kunst te doen. Ikzelf ga aan de slag met het theaterstuk Romeo en Julia, mijn collega doet iets met beeldende kunst en het derde werk is geïnspireerd op dans.''

In eerste instantie wilde Koet de befaamde balkonscène uit Romeo en Julia namaken. ,,Maar uiteindelijk vond ik dat toch iets te afgezaagd. Ik ga nu de meest dramatische scène creëren: het moment dat Romeo net het dodelijke gif heeft ingenomen, Julia dat ziet en de dolk in haar borst boort.''

Sterk genoeg

Het materiaal dat Koet en zijn collega's gebruiken, is speciaal rivierzand. ,,Doordat het flink is aangestampt, is het sterk genoeg om mee te werken.” De grootste uitdaging wordt de hand met de dolk, verwacht Koet. ,,Dat tafereel moet er straks superstrak uitzien. Best lastig: je staat er tijdens het werk heel dicht op, terwijl je pas bij gepaste afstand goed ziet of het resultaat klopt of niet.''