Drie hulploketten voor schulden in Escamp

In sommige straten in de wijken Bouwlust en Vrederust zijn er in 85 procent van de huishoudens betalingsachterstanden.



Doordat de loketten 'gewoon' in wijkwinkels te vinden zijn, is de gedachte dat de drempel laag is om hiernaartoe te stappen. Want hoe sneller betalingsachterstanden worden aangepakt hoe beter. Schulden, zo is de ervaring, stapelen zich razendsnel op en veroorzaken een allesverlammende stress. Dat veroorzaakt weer andere problemen als slapeloosheid, schooluitval en agressie. Wethouder Bert van Alphen zal woensdag alle drie de loketten bezoeken.



Vrijdag werd bekend dat de komende vier jaar vijftien miljoen euro naar Den Haag Zuidwest gaat om de sociale en economische problemen in de wijk aan te pakken. Het plan voor de helpdesk was er toen al.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!