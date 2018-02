Drie jaar cel geëist tegen dader van overval op supermarkt

De dader – met als woon- en verblijfsplaats het Leger des Heils aan de Wagenstraat - bekende alle schuld en bleek over een lang strafblad te beschikken. Al op 17-jarige leeftijd kwam hij wegens diefstal voor het eerst in aanraking met justitie. In de loop der jaren is hij veelvuldig veroordeeld voor diefstal, overvallen en (al dan niet vals) wapenbezit. De man kampt al decennialang met drugsverslaving. Ook op de dag dat hij de supermarkt overviel zei hij onder invloed van drugs te zijn. Hij betuigde spijt voor zijn daad en verzocht de rechter te worden opgenomen in een afkickkliniek.



Onbekend was hoeveel geld hij precies had buitgemaakt tijdens de overval, maar het ging om hooguit 135 euro. De man zei het geld nodig te hebben voor zijn dagelijkse shot heroïne. Voor zijn overval gebruikte hij een nepwapen en hij had zich vermomd door een panty over zijn hoofd te trekken. Getuige Melissa Frieser, die de rechtszaak als toeschouwer bijwoonde, had bij de overval meteen gezien dat hij met een nepwapen zwaaide en was hem daarop te lijf gegaan. Toen hij zich daarna uit de voeten maakte, achtervolgde zij de junk door achterop de scooter van een andere getuige te springen. Ze vond de man verstopt in de bosjes en wist hem vast te houden tot de politie kwam. ,,Het leven van deze man is erg triest en de overval ging erg knullig, maar hij heeft veel mensen de schrik van hun leven bezorgd’’, zei Melissa Frieser. ,,Gelukkig memoreerde de officier van justitie aan de enorme impact van zijn daad. Deze man verdient straf, maar ik hoop vooral dat hij adequate hulp krijgt.’’



Het OM kwam de verdachte deels tegemoet in wat zijn advocaat Peter Spaargaren noemde ‘een onorthodox verzoek’: plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders. Een van de voorwaarden van de voorwaardelijke eis is dat S. zich maximaal een jaar lang laat behandelen in een gesloten kliniek voor zijn verslaving en antisociale persoonlijkheidsstoornis. De beoogde kliniek bevindt zich in Heiloo. ,,Een plek ver weg van zijn drugscontacten’’, aldus zijn advocaat.