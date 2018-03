Drie jaar cel geëist tegen Haagse Syriëganger

N. vertrok een aantal jaren geleden met een vriend richting Syrië en had ondertussen contact met jihadist Soufiane Z., die daar al was. Dit bleek uit in beslag genomen telefoons. Z. gaf de twee instructies om de grens over te steken en gaf advies over wat de twee moesten doen wanneer zij zouden worden gepakt. Toen N. de grens met Syrië wilde oversteken, werd hij gepakt.