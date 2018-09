Drie jaar cel na insteken op ex-partner van vriendin

Volgens de Hagenaar was hij bang voor de vader van zijn stiefzoontje. Hij zou alle contact met hem juist langere tijd bewust uit de weg zijn gegaan, maar op 25 mei kwamen ze elkaar toch tegen op de Beresteinlaan in Den Haag. Een woordenwisseling liep toen uit op een vechtpartij. H. trok een mes en stak toe. ,,Ik was in paniek, het was chaos in mijn hoofd.''