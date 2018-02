Drie jaar cel voor kerkbestuurder die gruwelseks had met kwetsbare meisjes

Update 'All Cops Are Bastards' geklad op kunstwerk plek aanhouding Paul Selier

14:51 Op de plek waar bijna twee weken geleden Paul Selier overleed bij zijn arrestatie, is de tekst 'RIP, ACAB (All Cops Are Bastards)' op een kunstwerk geklad. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk. Inmiddels is de tekst weggehaald.